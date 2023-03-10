Москва, 10 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Елену Бурмистрову, занимавшую посты гендиректора ООО «Газпром экспорта» и зампредседателя Правления ПАО «Газпром», перевели на руководящий пост в «Газпромбанк». Об этом 10 марта сообщает пресс-центр «Газпрома»

Сергей Бобылев/ТАСС Елена Бурмистрова

«Переходит на работу первым вице-президентом АО «Газпромбанк», — говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что деятельность «Газпрома» на газовом рынке будет курировать зампредседателя ПАО Виталий Маркелов. Нумерация Департамента «Газпрома» меняется с 512 на 312, а начальник данного департамента Дмитрий Хандога будет, кроме того, исполнять обязанности генерального директора ООО «Газпром экспорт».

Стоит отметить, что Бурмистрова входила в правление «Газпрома» с 2019 года. Она курировала в компании вопросы внешнеэкономической деятельности. Высшее образование Бурмистрова получила в Московском государственном лингвистическом университете.