Москва, 10 марта, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Биологические программы США созданы для установления глобального биологического контроля. При этом национальные системы здравоохранения участвующих в этом процессе стран деградируют. Об этом 10 марта заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Свобода

По его словам, Россия не раз обращала внимание на то, что основной задачей биопрограмм США является установление тотального биологического контроля. После перехода на американские стандарты у различных стран наступает деградация систем здравоохранения, заметил Кириллов.

«Результатом «избирательной помощи» государствам, втянутым в программы, является, как правило, переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения», — сказал Кириллов.

Кроме того, по его словам, США навязывают созависимым странам поставщиков медицинского оборудования и препаратов, строят военные лаборатории вдоль границ геополитических противников. Америка собирает штаммы особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, и даже испытывает токсичные препараты на людях. Всеми этими исследованиями занимаются лаборатории разного уровня.

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В настоящее время на территории различных государств действуют около 400 подконтрольных США биологических лабораторий двойного назначения. Ранее ИА REGNUM сообщало о рисках для всей планеты распространения новых усиленных патогенов из-за биологических лабораторий США.