Москва, 10 марта, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что в одной из московских школ подрались ученики, один из них попал в больницу в тяжёлом состоянии, сообщили 10 марта в пресс-службе СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудил Перовский межрайонный следственный отдел СУ по Восточному административному округу Москвы. Фигурантом уголовного дела является несовершеннолетний.

По данным следователей, накануне, 9 марта, этот школьник в ходе конфликта нанёс 16-летнему подростку телесные повреждения, после чего избитый попал в больницу.

«Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — сообщили в СКР. Ведомство информирует о проведении следственных действий по установлению полной картины случившегося.

Напомним, в интернете появилось сегодня видео, снятое, очевидно, на мобильный телефон. В холле дерутся два школьника. В какой-то момент один из участников потасовки сильно ударил другого.

В СМИ сообщалось, что подрались ученики десятых классов, один из них попал в реанимацию с переломом черепа.