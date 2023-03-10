После драки в московской школе СКР возбудил уголовное дело
СКР возбудил уголовное дело по факту избиения в московской школе
Москва, 10 марта, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что в одной из московских школ подрались ученики, один из них попал в больницу в тяжёлом состоянии, сообщили 10 марта в пресс-службе СКР.
Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудил Перовский межрайонный следственный отдел СУ по Восточному административному округу Москвы. Фигурантом уголовного дела является несовершеннолетний.
По данным следователей, накануне, 9 марта, этот школьник в ходе конфликта нанёс 16-летнему подростку телесные повреждения, после чего избитый попал в больницу.
«Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — сообщили в СКР. Ведомство информирует о проведении следственных действий по установлению полной картины случившегося.
Напомним, в интернете появилось сегодня видео, снятое, очевидно, на мобильный телефон. В холле дерутся два школьника. В какой-то момент один из участников потасовки сильно ударил другого.
В СМИ сообщалось, что подрались ученики десятых классов, один из них попал в реанимацию с переломом черепа.