Экс-советник Пентагона оценил последствия причастности США к атакам ВСУ на Крым

Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Причастность Соединённых Штатов к атакам вооружённых формирований Украины на Крым может иметь плачевные последствия. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о поддержке США ударов по объектам на полуострове. По его словам, они говорят о попытке официального Вашингтона «спасти Украину» путём прямого вмешательства в конфликт.

«Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», ― указал Макгрегор.

Экс-советник министра обороны США уверен, что Нуланд осознаёт безнадёжное положение Украины, поэтому и пытается втянуть США в конфликт.

Также Макгрегор добавил, что ошибка Нуланд и других американских политиков заключается в нереалистичном подходе к России и её лидеру Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что в Вашингтоне поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают действия Киева законными.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это заявление подтверждает то, что Вашингтон является главным провокатором международной напряжённости.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Киев продолжает планировать захват Крыма