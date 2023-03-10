Донецк, , 16:40 — REGNUM Российская Федерация отправила часть захваченного на Украине западного оружия в Иран для исследования. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщил телеканал CNN.

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, речь идет о захваченных Вооружёнными силами России противотанковых комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger производства США.

Отмечается, что официальные лица США не считают эту проблему широко распространенной, поскольку Киев регулярно сообщает американскому министерству обороны о всех потерях американского оружия и техники.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале отмечал, что сотрудники СБУ в Купянске продавали оружие гражданам других стран.