Москва, 10 марта, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Советская, российская и израильская актриса Ольга Катаева ушла из жизни в возрасте 68 лет. Об этом 10 марта сообщает vzsar.ru.

Цитата из к/ф «Тревожное воскресенье». Реж. Рудольф Фрунтов. 1983. СССР Ольга Катаева

Уточняется, что артистка скончалась после тяжёлой болезни 9 марта в Иерусалиме.

Отметим, Ольга Катаева родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске Воронежской области и окончила театральную студию при Саратовском ТЮЗе, в котором служила с 1978 года.

В 1986 году пришла в Саратовский академический драматический театр имени Карла Маркса, в котором прослужила до 1992 годы, исполнив роли Нины Заречной в пьесе «Чайка» (А. Чехов), Маши в «Трёх сестрах» (А. Чехов), Зойки в «Зойкиной квартире» (М. Булгаков) и Елены Турбиной в «Белой гвардии» (М. Булгаков).

Также снялась в фильмах «Балерина политотдела» (1981), «Анонимное письмо» (1983) и «Тревожное воскресенье» (1983), роль сержанта Киры Крыловой в котором больше всего запомнилась зрителям. В 1995 году переехала в Иерусалим, где служила в театрах «Ноев Ковчег», «Цилиндр», «Паргод» и «Тарантас».