Назначена дата всеобщих выборов в Турции
Анкара, 10 марта 2023, 16:33 — REGNUM В Турции президентские и парламентские выборы пройдут 14 мая, сообщил журналистам 10 марта глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер.
«Мы получили указ президента о назначении всеобщих выборов на 14 мая», — сказал Ахмет Енер.
По его словам, второй тур президентских выборов может состояться 28 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране. Оппонентом действующего президента Турции на выборах стал единый кандидат оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Изначально выборы планировали провести в июне.