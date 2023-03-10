Всеобщие выборы в Турции пройдут в мае

Анкара, , 16:33 — REGNUM В Турции президентские и парламентские выборы пройдут 14 мая, сообщил журналистам 10 марта глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы получили указ президента о назначении всеобщих выборов на 14 мая», — сказал Ахмет Енер.

По его словам, второй тур президентских выборов может состояться 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране. Оппонентом действующего президента Турции на выборах стал единый кандидат оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Изначально выборы планировали провести в июне.