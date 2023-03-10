Москва, 10 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Расположенным по соседству с Россией странам необходимо сделать выводы об опасности вовлечения их в «зону интересов» США, что видно на примере последних событий в Грузии и Молдавии. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как отметил глава МИД России, отражающая западные интересы оппозиция в Грузии и её немирные действия поощряются странами Запада, которые в то же время осуждают оппозицию Молдавии, отстаивающую иные интересы, так как в последней из республик у власти находятся прозападные политики.

«Мне кажется, что всем странам, расположенным вокруг РФ, следует сделать выводы из того, насколько является опасным курс на вовлечение в зону ответственности, зону интересов Соединенных Штатов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рассмотрение законопроекта об иностранных агентах в Грузии прекращено парламентом республики. Большинство грузинских депутатов воздержалось от голосования по нему на фоне массовых протестов в Тбилиси.