На границе в Белоруссии скончался вытесненный из Латвии беженец

Минск, , 16:23 — REGNUM На белорусской границе скончался беженец из Афганистана, вытесненный с территории Латвии. По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Белорусская граница Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел 9 марта близ границы. Пограничники обнаружили троих граждан Афганистана, один из которых находился почти без сознания.

«Со слов иностранцев, латвийские военные избивали их и не давали еды и воды, после чего силой заставили перейти в Беларусь и оставили в лесу, невзирая на тяжелое состояние одного из беженцев», — говорится в сообщении погранведомства.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи, несмотря на оказанную ему первую медпомощь.

Как рассказали в погранкомитете Белоруссии, это уже третий смертельный случай на латвийском участке границы в 2023 году. В предыдущем году таких случаев было 3,8 тысячи. С 2019 года вблизи с белорусской границей были обнаружены свыше 20 тел погибших беженцев.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года Пограничная служба Республики Белоруссия обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей.