Москва, 10 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Лидерами продаж в России, показавшими максимальный рост в 36%, стали золотые украшения с бриллиантами и драгоценными камнями. Такие данные получены в результате анализа продаж с 1 по 8 марта в 1000 магазинов в 420 городах страны, проведенного компанией «585*ЗОЛОТОЙ». На 30% за счет объявленных в этот период акций увеличилась реализация изделий из серебра. Более чем на треть (39,1%) выросло число тех, кто решил приобрести подарочные сертификаты. Применение программ по обмену старых украшений на новые увеличилось на 41%.

«585*ЗОЛОТОЙ»

На 8% по сравнению с прошлым годом поднялся и такой показатель как конверсия. Это увеличение числа потенциальных покупателей, которые совершили покупку. Специалисты объясняют это главным поведенческим трендом последнего времени: потребители приходят в магазин, уже зная, что именно они хотят приобрести. На 5-10% относительно прошлого года вырос и средний чек, который теперь составил почти 9000 рублей. (Согласно опросам, в среднем мужчины планировали потратить на подарок к 8 марта 7 000 рублей).

8 марта традиционно остается днем, в преддверии которого возрастает интерес к нескольким категориям товаров. В этом году чаще всего мужчины признавались в том, что собираются подарить разнообразные гаджеты и бытовую технику, а также выбирали в качестве подарков товары для спорта и туристические поездки. Однако сами женщины сказали, что лучшими подарками на 8 марта для них остаются цветы, деньги и ювелирные украшения.

Задумываться же о подарке к 8 марта, согласно опросам, большинство мужчин начинают буквально за несколько дней, а покупают его уже накануне, значительно переплачивая. Вместе с тем в аналитическом центре «585*ЗОЛОТОЙ» зафиксировали новый тренд покупательского поведения — возрастающую ориентированность на бонусы и акции. Даже в предпраздничном ажиотаже клиенты рассчитывают на определенную выгоду.

Анализ покупательского поведения клиентов ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» показал, до 60% покупателей обращают внимание на то, смогут ли они получить подарок при покупке, применить имеющиеся бонусы или получить кешбэк. Примечательно, что год назад такими вопросами задавались едва ли 20% клиентов.

В 2023 году именно наличие скидок и подарков стало определяющим для большинства клиентов, считает директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ» Андрей Шляев: «Подарки за визит, подарки за покупку, розыгрыши призов после совершения покупки — клиенты стали ориентироваться на все выгоды, которые они могут получить при взаимодействии с брендом. Решающими факторами становятся также финансовые инструменты. К 8 марта мы внедрили все эти возможности, что позволило увеличить спрос на 50% от прогнозируемого».

По словам топ-менеджера, сегодня бизнес должен уметь удерживать клиентов, выстраивая с ними крепкие отношения.

«Рост на 2% такого показателя как коэффициент удержания клиентов (customer retention rate) подтверждает, насколько хорошо компания выстраивает долгосрочные отношения с покупателями и отражает прирост тех, кто снова вернулся», — объясняет Андрей Шляев.

Накануне 8 марта количество ювелирных изделий в чеке увеличивается, поэтому опытные продавцы предлагают приобрести, например, два ювелирных изделия по цене одного, причем максимальную выгоду дает одновременная покупка золотого и серебряного украшений. Не менее привлекательными для покупателей могут быть дополнительные скидки на популярные товары.

«Акции в период с 1 по 8 марта дали нашей сети прирост выручки на 23,6% к 2022 году», — говорит Андрей Шляев.

Также по данным сети «585*ЗОЛОТОЙ», активнее всего ювелирные украшения к Международному женскому дню в 2023 году покупали на Урале, где прирост составил 25% к количеству покупок, и в Сибири (+17%). В этих же регионах мужчины выбирали для подарков самые дорогие изделия.