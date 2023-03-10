Мошенники с Бали похитили у экс-участницы «Дома-2» Виктории Берниковой крупную сумму денег

Москва, , 16:17 — REGNUM Мошенники с индонезийского острова Бали похитили порядка одного миллиона рублей у бывшей участницы телешоу «Дом-2» Виктории Берниковой. Как рассказал корреспонденту ТАСС её представитель, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, пострадавшая направила заявление на имя главы МВД с просьбой возбудить уголовное дело.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что 2 февраля 2022 года к Виктории Берниковой с предложением приобрести кожу экзотических животных обратилась девушка, представившаяся Татьяной. Мошенница попросила предоплату, а после получения денег перестала выходить на связь.

Известно, что экс-участница телешоу «Дом-2» занимается изготовлением дизайнерской одежды, в том числе с использованием кожи питона и крокодила.

Отмечается, что шансы привлечь мошенников к ответственности есть, так как между Россией и Индонезией заключен договор об экстрадиции.