Мехико, , 16:16 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил призывы некоторых американских законодателей, выступающих за военные действия в Мексике против наркокартелей, назвав эти предложения угрозами суверенитету Мексики. Об этом он заявил во время очередной пресс-конференции, передаёт NBC.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор © Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы не позволим какому-либо иностранному правительству вмешиваться в наши дела, не говоря уже о военной интервенции иностранного правительства на нашу территорию», ― подчеркнул глава государства.

Также Лопес Обрадор заявил, что начнёт информационную кампанию в США, направленную на мексиканцев, проживающих в Америке, чтобы рассказать им об «агрессии республиканцев в отношении Мексики», в случае если Вашингтон не изменит своё отношение к Мексике.

«Если законодатели-республиканцы попытаются использовать Мексику в своих пропагандистских, предвыборных и политических целях, мы выступим с призывом не голосовать за эту партию», ― подчеркнул глава государства.

Мексиканский лидер также указал, что «это безответственно, это оскорбление народа Мексики», добавив, что Мексика независимая, суверенная страна и «не подчиняется чьим-либо приказам».

Напомним, на прошлой неделе произошло в Мексике похищение четырёх граждан США, двое из которых были убиты, двое выживших вскоре вернулись на территорию США. На месте похищения были обнаружены пять членов одного из самых влиятельных картелей Мексики.

После этого инцидента законодатели-республиканцы в Вашингтоне призвали занять более жёсткую позицию в отношении организованной преступности.