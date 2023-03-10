Анкара, 10 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В настоящее время посольство и торгпредство России в Турции выясняют обстоятельства по проблемам с оформлением торговых операций у ряда компаний из РФ, российское диппредставительство контактирует с турецкими властями по этому вопросу. Об этом 10 марта сообщили в посольстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузовой контейнер

«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний», — приводят сообщение диппредставительства РФ «Известия».

Также в посольстве РФ уточнили, что контактируют с властями Турции в этом вопросе, и добавили, что рассчитывают на разрешение этой ситуации в течение ближайшего времени.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта издание «Коммерсантъ» со ссылкой на логистические российские компании сообщило, что в Турции блокируется транзит санкционных грузов в рамках параллельного импорта.