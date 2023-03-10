Владикавказ, 10 марта, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Бывший заложник в школе №1 в Беслане Илья Кокаев награждён медалью Суворова. Боец проявил мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине. О награждении 10 марта сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.

alania. gov.ru Сергей Меняйло и Илья Кокаев

«Илья Кокаев — участник СВО с первых дней, бывший заложник школы №1 города Беслана, скромный и сильный парень! За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, наш боец указом президента РФ награжден медалью Суворова», — написал Меняйло.

Кроме того, глава Северной Осетии вручил бойцу именные часы, призвав молодежь равняться на «таких ребят, как Илья».

Ранее ИА REGNUM сообщало о вручении государственных наград министром обороны России Сергеем Шойгу военнослужащим группировки «Восток». Он вручил ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».