Москва, 10 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Гибридный режим работы установлен для сотрудников «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Это означает, что сотрудники «Яндекса» два-три раза в неделю должны будут работать в офисе — не обязательно на территории России. Возможна работа в офисе в Казахстане, Армении, Сербии, Турции.

Полностью этот вариант удалённую работу не исключает. Сроки перехода на новый формат пока не обозначены.

Офисы компании «Яндекс» есть в ряде российских городов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.