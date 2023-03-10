Мелитополь, 10 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Многие жители Мелитопольского района Запорожской области, ранее уехавшие оттуда на подконтрольную Киеву территорию, хотят вернуться обратно. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава района Андрей Сигута.

РИА Новости Мелитополь

«Несмотря на то, что украинские СМИ всячески пророчат сумасшедший прорыв, что от Мелитополя ничего не останется, есть много запросов — как вернуться из той части Украины уже в российский Мелитополь», — сказал Сигута.

По его словам, об этом стало известно из соцсетей и мессенджеров, а также из общения с населением. Глава района отметил, что о желании вернуться заявляют также и высококвалифицированные специалисты.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что считает возможным скорый мирный переход на сторону России Николаевской и Одесской областей.