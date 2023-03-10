Москва, , 16:01 — REGNUM Минобороны РФ обнародовало 10 марта имена представителей компаний и госинститутов Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ. Об этом журналистам заявил 10 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия минобороны Украины с агентством США по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA). По данным Минобороны РФ, Моргун также числился среди руководителей проекта UP-8 по исследованию ареалов возбудителя конго-крымской лихорадки.

Кроме того, Игорь Кириллов назвал руководителя Центра общественного здоровья минздрава Украины Владимира Курпита. Он, по данным Минобороны РФ, осуществлял руководство взаимодействием украинских специалистов с DTRA, организовывал отбор биологических проб и передачу их за границу.

В военно-биологических программах США участвовала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина, которая контролировала выполнение ряда проектов.

В Минобороны подчеркнули, что это лишь небольшая часть украинского военно-биологического досье. Всего ведомство располагает сведениями о более чем ста участниках биологических программ двойного назначения».

Как сообщало ИА REGNUM, начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что одной из версий распространения вируса Эбола в Центральной Африке в 2022 году рассматривается небрежность военных биологов из США.