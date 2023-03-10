Москва, , 16:02 — REGNUM Двух мужчин задержали за видеосъёмку объектов газовой инфраструктуры на Проспекте Мира в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Сотрудники ДПС Александр Погожев © ИА REGNUM

Ночью 9 марта сотрудники ДПС заметили двух подозрительных мужчин на территории одной из заправок, которые возвращались к машине с квадрокоптером. Инспекторы проверили у них документы и попросили объяснить, что они делали с дроном.

«46-летний водитель и его 29-летний пассажир пояснили, что запускали личный квадрокоптер с целью съёмки объекта газовой инфраструктуры на территории АЗС», — рассказал собеседник агентства.

После этого мужчин доставили в отдел полиции, а квадрокоптер у них изъяли. Нарушителям напомнили, что в пределах внутренней границы МКАД полёты любых воздушных судов запрещены, нарушителям грозит штраф от 30 000 рублей. Информацию об инциденте передали в органы по надзору в сфере транспорта.