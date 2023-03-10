В Запорожской области сообщили об обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Мелитополь, 10 марта, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пятницу, 10 марта, сообщил об обстрелах Вооружёнными силами Украины промышленной зоны Энергодара недалеко от Запорожской атомной электростанции.
«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны», — написал Рогов в своем Telegram-канале, уточнив, что, по предварительным данным, Вооружённые силы Украины ведут огонь из тяжелой артиллерии.
Напомним, 9 марта сообщалось, что Украина полностью прекратила электроснабжение Запорожской атомной электростанции, отключив последнюю линию электропередачи.
Позднее «Росэнергоатом» опроверг заявление Киева о причастности Вооружённых сил России к нарушению энергоснабжения электростанции.