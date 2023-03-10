Гамбург, Германия, , 15:56 — REGNUM В МВД Германии сообщили, что преступник, расстрелявший людей в центре «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гамбурге, действовал в одиночку. Причиной совершенного преступления, по одной из версий, является нетерпимость к представителям конфессии.

Полиция Гамбурга на месте происшествия © Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Напомним, 9 января около 21:00 в городском районе Альстердорф в Гамбурге произошло нападение вооруженного мужчины на присутствовавших в центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) людей. По предварительным данным, убиты по меньшей мере восемь человек, ещё 24 человека получили ранения.

Подозреваемого в совершении преступления нашли без сознания в здании центра. Ранее сообщалось, что он скрылся с места преступления.

«Мы нашли бездыханного человека в общественном центре в #GroßBorstel, который, как мы предполагаем, мог быть преступником», — написала полиция Гамбурга в Twitter.

По данным представителя полиции, это было «массовое убийство на почве одержимости».

После поступления информации о массовом расстреле в Гамбурге канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы.