Москва, , 15:41 — REGNUM Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил 10 марта журналистам, что одной из версий распространения вируса Эбола в Центральной Африке в 2022 году рассматривается небрежность американских военных биологов.

Захоронение умершего от Эболы © Niclas Hammarstrom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так, одна из версий — небрежное обращение с патогенами военных биологов США, которые проводили работы в данном регионе.

«Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола», — сказал Кириллов.

По его словам, озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм Судан идентичен вирусу, который циркулировал в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно документам, полученным Минобороны РФ в ходе специальной военной операции (СВО), в государствах Средней Азии и Закавказья США проводят работу по усилению функций опасных патогенов.