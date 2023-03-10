Анкара, , 15:38 — REGNUM Сильнейшее землетрясение, которое произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, унесло жизни более 47 тысяч человек. Эти данные привел 10 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция после землетрясения © EPA/SEDAT SUNA/ТАСС

«В результате землетрясений погибли более 47 тысяч граждан, пострадали и были спасены более 115 тысяч граждан», — заявил Эрдоган, выступая после подписания указа о проведении всеобщих выборов 14 мая.

По словам главы Турции, сильнейший природный катаклизм нанёс ущерб разной степени 14 млн граждан в десяти провинциях страны. От подземных толчков магнитудой 7,8 обрушились более 270 тысяч зданий.

Власти страны планируют в течение года построить порядка 244 тысяч новых многоквартирных домов и 75 тысяч сельских домов для пострадавших.

Ранее официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сообщила сумму ущерба, который понесла Турция в результате недавних землетрясений. Она составила более $100 млрд.