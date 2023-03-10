Нижневартовск, Югра, , 15:34 — REGNUM В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина, который насильно удерживал своего ребёнка и стрелял по сотрудникам правопорядка, на время проведения следствия отправлен в СИЗО. Такую меру пресечения ему избрал Нижневартовский городской суд.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение было принято 10 марта, сообщили в судебной инстанции.

Уточняется, что под стражей обвиняемый проведёт как минимум два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 марта 44-летний житель Нижневартовска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из окна квартиры в направлении людей и сотрудников правоохранительных органов. При этом он также взял в заложники своего трёхлетнего сына. Мальчика удалось освободить, злоумышленник задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Ему вменяется в вину незаконное лишение свободы, совершённое с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правопорядка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре следствие настаивает на аресте мужчины, державшего сына в заложниках