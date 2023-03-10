Москва, 10 марта, 2023, 15:36 — ИА Регнум. США продемонстрировали принципиально разную позицию к протестам в Грузии и Молдавии. Об этом 10 марта в эфире Первого канала заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Александр Патрин/ТАСС Протест в Грузии

Он отметил, что Вашингтон негативно отнёсся к акциям протеста в Кишинёве, но совсем иначе отреагировал на схожие процессы в Тбилиси, раскритиковав грузинские власти за разгон протестующих, выступающих от «гражданского общества».

«Позиция Запада, того же Госдепартамента, который пафосным тоном заявляет о недопустимости подобного отношения к гражданскому обществу, вызывает просто улыбку», — сказал Лавров.

По его мнению, такая позиция США связана с тем, что власти Молдавии служат западным интересам. Также в интересах Запада действует и оппозиция в Грузии.

Напомним, в Кишинёве с осени 2022 года проходят мирные масштабные акции протеста, на которых участники выражают возмущение резким снижением уровня жизни в стране. Представители молдавского руководства без оснований обвинили протестующих в «пророссийскости» и отказываются вступать с ними в диалог. В то же время США поддержали протестующих в Тбилиси, которые устроили беспорядки, а от нападений активистов пострадали 58 правоохранителей.