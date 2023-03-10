Москва, 10 марта, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Надежда Мель узнала об освобождении своего супруга полковника в отставке Юрия Меля из СМИ. Об этом она рассказала в беседе с журналистом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Я сама об этом узнала только что из СМИ. Он еще не дома, я пока пытаюсь выяснить, где мой муж, и поговорить с ним», — рассказала Надежда.

10 марта МИД РФ сообщил, что полковник в отставке Юрий Мель, который был незаконно осужден в рамках сфабрикованного дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, вернулся на родину. В МИД заявили, что судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями, включая презумпцию невиновности и права на справедливый суд.

«Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор — плохое состояние здоровья росгражданина», — отметили в МИД РФ.

Бывший танкист Юрий Мель провел в литовских тюрьмах почти 9 лет. Все это время сотрудники посольства РФ в Вильнюсе оказывали гражданину России поддержку. Во время освобождения с Юрием Николаевичем находились российские дипломаты.