Москва, , 15:20 — REGNUM Контакт глав внешнеполитических ведомств России и США на полях G20 в Индии был конструктивным. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его цивилизованным, как подобает нормальным людям при встрече на любом мероприятии. По его словам, они с госсекретарем США Энтони Блинкеном пожали друг другу руки при встрече и при прощании. Об этом Сергей Лавров сообщил 10 марта в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

«Мы говорили конструктивно, без каких-либо эмоций. Мы пожали друг другу руки и при встрече, и при расставании. Это был нормальный разговор», — заявил глава МИД России.

Однако он заметил, что нормальным этот диалог можно считать при условии, «насколько это отражает понимание Соединенными Штатами абсолютной ненормальности ситуации» в условиях, когда они обрубили все каналы диалога.

В ходе разговора, как отметил Лавров, обсуждались лишь два вопроса — Договор о стратегических наступательных вооружениях и ситуация на Украине.

«Мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте Договора о стратегических наступательных вооружениях и украинскую тему»,— заявил глава российского дипломатического ведомства.

Напомним, встреча Сергей Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 2 марта в Нью-Дели. Блинкен призвал Россию вернуться к договору СНВ, а также произвести обмен заключенными, в частности был назван Пол Уилан.