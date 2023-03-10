Москва, 10 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Москва и Пекин будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически. Об этом в интервью программе «Большая игра» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Развивая свою координацию на международной арене, будем исходить из того, что эта неделимость безопасности должна быть воплощена в юридически обязывающих документах», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР, отметив, что Москва и Пекин намерены координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня.