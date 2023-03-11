Москва, 11 марта, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Почти тысячу километров дорог, ведущих к церквям, храмам и другим паломническим объектам, обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году, сообщили ИА REGNUM в Минтрансе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Церковь

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в том числе уже улучшены трассы в Старицком районе Тверской области, где расположен комплекс красивейших зданий Свято-Успенского монастыря. Сокращен путь к третьему по значимости духовному центру России — Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы пустыни в местечке Свобода. По обновленной дороге можно добраться теперь до Костомаровского Спасского женского монастыря, где находится пещера Покаяния. Всего только за 2022 год обновили более 2 тыс. км туристических маршрутов, среди которых большое количество дорог, ведущих к святыням. Добираться до монастырей, святых источников и уникальных памятников культовой архитектуры по безопасным и качественным дорогам стало удобнее.

«Это не просто привлекательные туристические объекты, это неотъемлемая часть культуры и истории нашей страны. К святым местам круглогодично приезжает большое количество людей, многие добираются из других регионов. Поэтому необходимо, чтобы дороги туда были безопасными и комфортными. В этом направлении уже проделана большая работа: только в прошлом году обновили свыше 1,3 тыс. км таких маршрутов. В 2023 году планируем привести к нормативу еще 960 км», ― рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в 2022 году в Старицком районе Тверской области отремонтировали 43 км трасс, ведущих к комплексу Свято-Успенского монастыря. Это древняя и особо почитаемая верующими обитель, основанная, по преданию, в 1110 году двумя монахами Киево-Печерской лавры. Комплекс расположен на берегу реки Волги и включает в себя семь основных сооружений: это собор Успения Пресвятой Богородицы, настоятельный корпус, Мавзолей-усыпальница генерала Ивана Глебова, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, надвратный храм во имя Иоанна Богослова, Троицкая церковь и часовня Георгия Победоносца.

Росавтодор Тверская область. Комплекс красивейших зданий Свято-Успенского монастыря

Добраться в монастырь теперь можно по обновленной трассе Старица — Степурино — Сидорово — граница Московской области. Здесь отремонтировали два участка общей протяженностью свыше 20 км. Заменили асфальт, для обеспечения безопасности дорожного движения обновили дорожную инфраструктуру.

Кроме того, в Старицком районе отремонтирован участок трассы Москва — Санкт-Петербург» — Большие Борки — Нестерово — Черничено. Его протяженность свыше 20 км, и он служит альтернативой федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо». Эта дорога также ведет к монастырю и связывает юго-западные районы — Старицкий, Зубцовский, Ржевский — с федеральной трассой М-10 «Россия».

Росавтодор Тверская область. Мост у Свято-Успенского монастыря

«До Старицы удобнее всего добраться на машине или на автобусе, расстояние от Твери составляет около 80 километров. К посещению Свято-Успенский монастырь, как и саму Старицу, однозначно рекомендую. Красота этих древних, красивых мест никого не оставит равнодушным», — отмечает туристка из Орловской области Олеся Пименова.

В самом городе Старица отремонтировали участок автодороги Тверь — Ржев, его протяженность более 2 км. Дорога связывает три федеральные трассы: М-9 «Балтия», Р-132 «Золотое кольцо» и М-10 «Россия». Также по ней пролегает туристический маршрут к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и в город Старица к Свято-Успенскому монастырю

Росавтодор Автодорога Тверь — Ржев

В России немало святых мест, куда паломники приезжают за тысячи километров от дома. И Курская область не исключение. В прошлом году здесь обновили участок трассы Фатеж — Золотухино. Его протяженность составляет более 9 км. Дорога идет от федеральной трассы М-2 «Крым». Это сокращенный путь до Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы пустыни в местечке Свобода.

Обитель, которую Патриарх Алексий II называл третьим духовным центром России после Троице-Сергиевой лавры и Серафимо-Дивеевского монастыря, известна далеко за пределами нашей страны. Здесь в 1295 году была обретена чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная.

В ходе ремонта на участке трассы Фатеж — Золотухино обновили дорожное покрытие, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, обустроили съезды и автобусные остановки, нанесли разметку и установили знаки.

«Каждый год мы с семьей и друзьями посещаем Коренную пустынь. Обычно весной или летом. Можно сказать, наши поездки носят больше традиционный характер, нежели религиозный. Но душа здесь отдыхает. И именно за этим покоем мы едем снова и снова. Словно заряжаемся на весь год. Местечко Свобода находится в Золотухинском районе в 30 километрах от Курска. Доехать до монастыря стало удобно на своем автомобиле. Дорога займет 30–40 минут», — поделился один из посетителей, житель Курска Сергей Потапов.

Еще одно знаковое место расположено в Воронежской области. Речь о Костомаровском Спасском женском монастыре. Именно в нем находится главная святыня — Костомаровская икона «Божией матери». Также на территории обители расположены уникальный храм Серафима Саровского и известная на всю страну пещера Покаяния. Спасский Костомаровский женский монастырь — самый древний из российских монастырей.

«Костомаровский Спасский монастырь — это самый необычный монастырь, в котором мне удалось побывать. Необычность его в том, что он построен в меловых отложениях», — поделилась жительница Воронежа Елена Сергутина.

Теперь к этой святыне можно добраться по обновленной автодороге Сагуны — Костомарово. В прошлом году по нацпроекту обновили 10-километровый участок трассы.

Росавтодор Автодорога Сагуны — Костомарово

«В Подгоренском районе находится целый комплекс, привлекательный для туристов. Костомаровский Свято-Спасский женский монастырь называют Русской Палестиной. Ежегодно его посещают тысячи паломников. Кроме этого, здесь же есть и уникальный храм Серафима Саровского, и церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», а также популярная у россиян пещера Покаяния. Данная дорога, отремонтированная по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», решает сразу несколько вопросов, касающихся экономики, социальной сферы региона. А самое главное — реально меняет жизнь людей в лучшую сторону. И мои земляки-воронежцы этого однозначно заслуживают», — отметил член Общественной палаты Воронежской области Александр Лунгу.

В этом году в историческом центре Пскова продолжится реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскова. Сооружение расположено в самом сердце столицы региона на улице Леона Поземского и соединяет два важных района города — Центр и Запсковье. Через него проходит путь к главным городским святыням и историческим памятникам — Псковскому Крому, Свято-Троицкому кафедральному собору, Довмонтову городу, Приказной палате и храму Косьмы и Дамиана с Примостья со звонницей, который входит в список ЮНЕСКО.

Росавтодор Реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскова

Троицкий (Советский) мост был построен в 1954 году. В результате обследования сооружения обнаружили трещины в балках, которые ослабляли конструкцию. В прошлом году мост был закрыт на реконструкцию.

На объекте полностью обновят мостовое плотно, дорожное покрытие, тротуары с двух сторон, ограждения проезжей части, опоры, освещение, также расширят проезжую часть до четырёх полос движения.

На сегодняшний день уже установлены береговые и промежуточные опоры моста, пролетное строение, часть дорожного покрытия — нанесена временная разметка, смонтировано наружное освещение.

В декабре 2022 года мост открыли для проезда автотранспорта. Для пешеходов доступен пока только один тротуар со стороны Финского парка. Объект планируют сдать уже в этом году. Он не только будет отвечать всем современным требованиям по безопасности и грузоподъемности, но и гармонично впишется в окружение исторических памятников центра Пскова. Внешние элементы моста во многом повторяют его исторический облик. Например, установлены сохранившиеся чугунные решетки, а недостающие фрагменты моста были восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» повышает качество жизни населения. Особое внимание уделяется дорогам к больницам, школам, детским садам, туристическим местам. Современная дорожная сеть в регионах формируется, исходя из интересов граждан, приоритетов развития регионов, в том числе привязке к туристическим направлениям. Помимо ремонта самих дорог обустраивается вся дорожная инфраструктура, это пешеходные переходы, светофоры, освещение, тротуары, ограждения и дорожные знаки. В результате во многих городах не только стало безопаснее и удобнее добираться до важных мест, но и сами улицы преобразились в лучшую сторону.