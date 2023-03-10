Тбилиси, , 15:13 — REGNUM В Грузии есть силы, которые не хотят, чтобы ситуация в стране успокоилась, несмотря на уступки властей протестующим. Об этом 10 марта заявил журналистам вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский.

Акция протеста в Грузии © Александр Патрин/ТАСС

По его словам, в эскалации ситуации заинтересована партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Кроме того, есть данные, что к ним на помощь прибыли украинские боевики.

«С Украины приехала определённая группа сторонников Саакашвили, это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», — сказал Вольский.

Напомним, в Тбилиси начались беспорядки из-за того, что неправительственные организации и оппозиция были против принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Когда правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что отказывается от этой инициативы, председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили объявил, что нужно добиваться смены власти.

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