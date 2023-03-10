Ларов заявил, что Западу придётся отвечать за грубейшую террористическую атаку на «Северные потоки»

Москва, , 15:06 — REGNUM Отвечать за грубейшую террористическую атаку на «Северные потоки» Западу придётся, это было прямое покушение на российскую собственность, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на передаче «Большая игра» на Первом канале.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава российской дипломатии предупредил, что ему не хотелось бы кого-то пугать, угрожать, намекать. Просто нет сомнений, отметил дипломат, что «это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной».

Лавров добавил, что если объективное, беспристрастное расследование, которое будет транспарентно, окажется заблокировано, Москва будет думать, «как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счёту».

По словам главы МИД РФ, растерявшись в связи с расследованием Сеймура Херша, на Западе начали нести «детский лепет» насчёт «проукраинской группы».

Напомним, согласно версии Херша, взрывы в ночь на 26 сентября 2022 года на «Северных потоках» осуществили США и Норвегия. Американцы подготовили всё для взрыва, норвежцы запустили процесс в «нужный момент».

Версию вины «проукраинской группы», предложенной три дня назад западными изданиями, раскритиковали не только в России, но и в США. Украина также не согласилась со своей стороны с этим вариантом.

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