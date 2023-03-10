Москва, 10 марта, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Отвечать за грубейшую террористическую атаку на «Северные потоки» Западу придётся, это было прямое покушение на российскую собственность, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на передаче «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Глава российской дипломатии предупредил, что ему не хотелось бы кого-то пугать, угрожать, намекать. Просто нет сомнений, отметил дипломат, что «эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной».

Лавров добавил, что, если объективное, беспристрастное расследование, которое будет транспарентно, окажется заблокировано, Москва будет думать, «как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счёту».

По словам главы МИД РФ, растерявшись в связи с расследованием Сеймура Херша, на Западе начали нести «детский лепет» насчёт «проукраинской группы».

Напомним, согласно версии Херша, взрывы в ночь на 26 сентября 2022 года на «Северных потоках» осуществили США и Норвегия. Американцы подготовили всё для взрыва, норвежцы запустили процесс в «нужный момент».

Версию вины «проукраинской группы», предложенную три дня назад западными изданиями, раскритиковали не только в России, но и в США. Украина также не согласилась со своей стороны с этим вариантом.