* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Shot: депутаты отправили жалобу на Земфиру* в Генпрокуратуру РФ

Москва, , 15:01 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ направили обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием лишить всего имущества в России певицу Земфиру (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) после выхода её песни про «заболевшую» родину. Об этом 10 марта сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Максим Блинов/РИА Новости

По информации авторов канала, у Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) находятся в собственности два объекта недвижимости. Один из них — квартира в одном из самых престижных районов Москвы на Фрунзенской набережной площадью 85 квадратных метров. По оценкам риэлторов, стоимость жилья не менее 55 млн рублей. Второй объект, находящийся в собственности певицы, — это нежилое помещение на Магистральной в Хорошёвском районе площадью 134 квадратных метра.

Кроме того, артистка владеет земельным участком в Башкирии площадью восемь соток, на нём находятся два дома. Также в России певица оставила две дорогостоящие иномарки общей стоимостью около 4 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о включении Минюстом России певицы Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список иноагентов. Причиной послужили её открытые выступления в поддержку Украины. Певица давала концерты в недружественных странах, во время которых выступала против специальной военной операции. К тому же она получала поддержку от иностранных источников.