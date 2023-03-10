СNN: оборонные компании Китая, несмотря на санкции, продолжили свои торговые отношения с Россией

Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Оборонно-промышленные компании из КНР в 2022 году продолжали свои торговые отношения с Россией, несмотря на введённые западными странами антироссийские санкции. Об этом 10 марта сообщает телеканал СNN со ссылкой на документы таможни.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По утверждению телеканала, данные таможни США указывают на то, что ключевые компании оборонно-промышленных комплексов России и Китая «продолжили свои многолетние отношения».

Также в качестве примера приводятся данные об отправлении китайской компанией Poly Technology в 2022 году не менее десятка грузов в РФ, а партнером китайской фирмы называется Улан-Удэнский авиационный завод, также, по данным телеканала, отправлявший Poly Technology грузы.

Кроме того, ещё одним таким примером названы «Китайская корпорация авиационной промышленности» (AVIC) и российская «Объединённая двигателестроительная корпорация» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»).

При этом подчёркивается, что у телеканала нет доказательств того, что эти грузы компаний из КНР могли быть использованы российской стороной в ходе спецоперации на Украине и, вероятнее всего, они являются частью стандартных давно существующих контрактов.

В то же время добавляется, что продолжение этого сотрудничества в 2022 году — это свидетельство «прочных связей» между компаниями российского и китайского оборонного сектора, укрепившихся на протяжении последних десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта из несекретной версии ежегодного отчёта американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединённым Штатам стало известно, что разведка США считает, что давление Запада на Россию и Китай не помешает этим странам сохранить многоплановое сотрудничество.