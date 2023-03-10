СNN: санкции не мешают сотрудничеству оборонных компаний КНР с Россией
СNN: оборонные компании Китая, несмотря на санкции, продолжили свои торговые отношения с Россией
Вашингтон, 10 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Оборонно-промышленные компании из КНР в 2022 году продолжали свои торговые отношения с Россией, несмотря на введённые западными странами антироссийские санкции. Об этом 10 марта сообщает телеканал СNN со ссылкой на документы таможни.
По утверждению телеканала, данные таможни США указывают на то, что ключевые компании оборонно-промышленных комплексов России и Китая «продолжили свои многолетние отношения».
Также в качестве примера приводятся данные об отправлении китайской компанией Poly Technology в 2022 году не менее десятка грузов в РФ, а партнером китайской фирмы называется Улан-Удэнский авиационный завод, также, по данным телеканала, отправлявший Poly Technology грузы.
Кроме того, ещё одним таким примером названы «Китайская корпорация авиационной промышленности» (AVIC) и российская «Объединённая двигателестроительная корпорация» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»).
При этом подчёркивается, что у телеканала нет доказательств того, что эти грузы компаний из КНР могли быть использованы российской стороной в ходе спецоперации на Украине и, вероятнее всего, они являются частью стандартных давно существующих контрактов.
В то же время добавляется, что продолжение этого сотрудничества в 2022 году — это свидетельство «прочных связей» между компаниями российского и китайского оборонного сектора, укрепившихся на протяжении последних десяти лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта из несекретной версии ежегодного отчёта американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединённым Штатам стало известно, что разведка США считает, что давление Запада на Россию и Китай не помешает этим странам сохранить многоплановое сотрудничество.