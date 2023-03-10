Анкара, 10 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в эфире государственных телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее Эрдоган подтверждал, что, несмотря на мощнейшие землетрясения на юго-востоке страны в начале февраля, всеобщие выборы планируются на 14 мая.

Напомним, что оппонентом действующего президента Турции на предстоящих выборах является единый кандидат оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Ранее заместитель главы СНР (Республиканской народной партии Турции) по международным отношениям Унал Чевикёз заявлял, что в случае победы Кемаля Кылычдароглу на предстоящих выборах будут пересмотрены принципы, на которых основаны отношения Турции с Россией.