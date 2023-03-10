Москва, 10 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Из литовской тюрьмы освобожден и вернулся на родину российский гражданин, полковник в отставке Юрий Мель, который был незаконно осужден в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В МИД России уточнили, что судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, включая несоблюдение презумпции невиновности и права на справедливое судебное разбирательство.

«Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор — плохое состояние здоровья росгражданина», — отметили в МИД РФ.

По сообщению ведомства, Юрий Мель провел в литовских тюрьмах девять лет. Посольство РФ в Вильнюсе оказывало ему поддержку и содействие, в частности в день освобождения российские дипломаты сопровождали Юрия Меля до границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года литовский апелляционный суд продлил до 10 лет срок лишения свободы для гражданина России Юрия Меля. Российский гражданин находился в заключении с 2014 года.