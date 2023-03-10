Будапешт, 10 марта, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Подавляющее большинство стран Запада «охвачены военной лихорадкой», а в восточных странах выступают за мирное урегулирование на Украине. Об этом 10 марта заявил радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Международное общественное мнение раскололось. Есть Запад и есть другие: турки, арабы, китайцы и африканцы — они призывают к прекращению огня и мирным переговорам», — сказал Орбан.

По его словам, среди западных государств только Венгрия и Ватикан продвигают мирную повестку. Он подчеркнул, что Германия начала военную помощь Киеву с поставок касок, а теперь уже отправляет на Украину танки, даже идут переговоры о поставках истребителей.

Орбан объясняет такое отношение западных стран к конфликту интересами, в том числе экономическими.

Напомним, Венгрия выступает против антироссийских санкций, заявляя, что они сильней бьют по ЕС. Также Будапешт отказывается поставлять оружие Киеву.