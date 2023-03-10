ДНР, 10 марта, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с места подрыва памятника советскому самолёту МиГ-17 в Артёмовске (Бахмут).

Цитата из видео Уничтоженный памятник истребителю МиГ-17 в Артёмовске

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Милитарист», видны разбросанные и искорёженные взрывом обломки металла, а также оставшиеся фрагменты постамента.

«ВСУ подорвали символ своей обороны Бахмута ― стелу с истребителем МиГ-17ПФ, явно без возможности дальнейшего восстановления», ― говорится в сообщении.

Напомним, памятник находился в сквере на стыке улиц Чайковского и Некрасова и был своеобразным символом обороны города для вооружённых формирований Украины. У него любили фотографироваться боевики украинских нацбатов и наёмники.

Пока нет достоверных данных о том, был ли памятник уничтожен отступающими украинскими военными или в него попал артиллерийский боеприпас.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3787926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине продолжается борьба с советскими памятниками. Так, только за прошедшую неделю шесть монументов советской эпохи, в том числе посвящённых памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, снесли власти Львовской области.