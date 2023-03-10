Киев, 10 марта, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В данный момент в нескольких районах столицы Украины введены стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба украинского энергетического холдинга «ДТЭК» в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричества нет

Отмечается, что в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов Киева происходят отключения согласно стабилизационных графиков.

Также указывается, что в связи с повреждением оборудования объекты энергетической инфраструктуры не могут подавать энергию для всех жителей указанных районов.

«Поэтому по команде «Укрэнерго» были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак написал, что на территории региона был разрушен объект энергетической инфраструктуры.