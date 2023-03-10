Киев, 10 марта 2023, 15:43 — REGNUM Стало известно о применении ВСУ первой американской высокоточной бомбы Joint Direct Attack Munitions (JDAM). О якобы применении этой так называемой умной бомбы под Артёмовском сообщило украинское издание Страна. ua.

ВСУ применяют высокоточную бомбу Joint Direct Attack Munitions
ВСУ применяют высокоточную бомбу Joint Direct Attack Munitions
Цитата из видео. Применение бомбы. 2023. Россия

В своем Telegram-канале оно публикует кадры применения данной авиабомбы, снятые, предположительно, в районе Курдюмовки. На них видно, как в одном из жилых районов происходит сильный взрыв, в небо вздымается столб пламени и дыма.

После того как пыль на месте взрыва рассеивается, видны сильные разрушения на земле и то, как из укрытия выходят военные и пытаются вытащить из-под обломков, очевидно, своих сослуживцев.

О том, что США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER, сообщалось 7 марта. Эта так называемая умная бомба способна поразить цели на значительно большем расстоянии, чем бомбы с гравитационным сбросом.

Об этом заявил военный ВВС США Джеймс Хекер, подчеркнув, что они якобы станут серьезной угрозой для российских военных. Он также сообщил, что «умные бомбы» уже применяются Киевом в ходе боевых действий.