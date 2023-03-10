Киев, , 15:43 — REGNUM Стало известно о применении ВСУ первой американской высокоточной бомбы Joint Direct Attack Munitions (JDAM). О якобы применении этой так называемой умной бомбы под Артёмовском сообщило украинское издание Страна. ua.

ВСУ применяют высокоточную бомбу Joint Direct Attack Munitions Цитата из видео. Применение бомбы. 2023. Россия

В своем Telegram-канале оно публикует кадры применения данной авиабомбы, снятые, предположительно, в районе Курдюмовки. На них видно, как в одном из жилых районов происходит сильный взрыв, в небо вздымается столб пламени и дыма.

После того как пыль на месте взрыва рассеивается, видны сильные разрушения на земле и то, как из укрытия выходят военные и пытаются вытащить из-под обломков, очевидно, своих сослуживцев.

О том, что США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER, сообщалось 7 марта. Эта так называемая умная бомба способна поразить цели на значительно большем расстоянии, чем бомбы с гравитационным сбросом.

Об этом заявил военный ВВС США Джеймс Хекер, подчеркнув, что они якобы станут серьезной угрозой для российских военных. Он также сообщил, что «умные бомбы» уже применяются Киевом в ходе боевых действий.