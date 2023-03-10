Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Австралия может оказаться в затруднительном положении из-за того, что решила купить американские атомные субмарины Virginia, не имея своего атомного подводного флота. Об этом заявил 10 марта Ричард Данли, специализирующийся на военно-морской стратегии, пишет The Sydney Morning Herald.

Атомная подлодка Virginia © Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт Университета штата Новый Южный Уэльс заявил, что решение приобрести Virginia «создает для Австралии довольно много проблем на практическом уровне и грозит существенными издержками».

Со своей стороны аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис отметил, что использование атомных подводных лодок разных классов будет тяжёлым испытанием, учитывая, что у Австралии не было до сих пор своего производства такого направления.

Кроме того, Австралия вошла в военный альянс AUKUS с США и Британией, а значит, вероятно, придётся эксплуатировать не два, а три типа субмарин: Collins, Virginia и новые подлодки из Британии. Дэвис назвал эту ситуацию «кошмаром с точки зрения логистики и инфраструктуры».

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Напомним, Австралия вошла в образовавшийся полтора года назад AUKUS и заявила, что будет создавать атомный подводный флот. Эксплуатируемые сейчас дизель-электрические подлодки класса Collins она решила заменить на американские Virginia.

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