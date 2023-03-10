Москва, 10 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. 4 и 5 апреля в российской столице пройдет VII Московский экономический форум. Его главную тему организаторы определили как «Новый мир. Новая индустриализация».

Московский экономический форум

Участники форума обсудят вопросы, посвященные созданию стимулов для развития страны и промышленности, обеспечению технологического суверенитета и преобразованию производства и качества жизни на селе. Также будут рассмотрены модели перехода стран к многополярному миру, перспективы миграционных потоков, пути формирования новых кадров для промышленности и способы сохранения национальной культуры.

«Мир изменился, перед Россией стоят важные масштабные задачи, напрямую связанные с проведением более самостоятельной экономической политики и новой индустриализации, — заявил председатель форума, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. — Сегодня мы обязаны обсуждать и вырабатывать идеи и стратегию национального развития, сформировать общность людей — патриотов России, готовых эту стратегию реализовывать. Для того, чтобы помочь нашему обществу адаптироваться к новой реальности, для того, чтобы народ России смог воспользоваться открывающимися возможностями и стал активно реализовывать свой потенциал, мы и проводим Московский экономический форум».

Форум существует с 2013 года. За это время он зарекомендовал себя как одна из крупнейших в стране площадок для обсуждения развития и возможностей национальной экономики. В этом году в работе примут участие промышленники, экономисты, политологи, представители органов власти, научного и бизнес-сообществ из Германии, Индии, Китая, ОАЭ и других стран. После двухлетнего перерыва эксперты рассмотрят перспективы экономического и промышленного развития страны с учетом последних геополитических изменений.

Итоговые документы форума станут основой для решения комплексных задач экономического, технологического и социального развития.

МЭФ-2023 пройдет на площадке Цифрового делового пространства (улица Покровка, 47). Регистрация для участия в форуме уже открыта.