Москва, , 14:37 — REGNUM Сделка по продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена в «Альфа-банке» действительно готовится. Это подтвердили в кредитной организации.

«Альфа-банк» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о её завершении рано ― сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», ― пояснил в беседе с ТАСС представитель пресс-службы.

Предполагается, что основным владельцем банка может стать один из основателей «Альфа-групп» Андрей Косогов. Ни он, ни продавец не находятся под санкциями.

«Поэтому есть вероятность того, что одобрения сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами», ― подчеркнули в пресс-службе банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты Financial Times сообщили, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен готовы продать свои доли в «Альфа-банке» за $2,3 млрд деловому партнёру Андрею Косогову.

Издание отмечает, что живущие в Лондоне бизнесмены «хотят предпринять всё возможное для того, чтобы, избавившись от своих российских активов, добиться снятия санкций», которые были введены против них Великобританией и ЕС после начала СВО.

Напомним, в феврале российский «Альфа-банк» оказался в утвержденном странами ЕС десятом пакете санкций против России. Также в чёрный список были внесены «Росбанк» и «Тинькофф-банк». В Брюсселе считают, что указанные организации вовлечены в сферы, якобы «обеспечивающие существенный источник доходов правительству РФ», которое ответственно за воссоединение с Крымом и специальную военную операцию на Украине.