Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии похожи на киевский «майдан»

Москва, , 14:36 — REGNUM Акции протеста в Грузии напоминают киевский «майдан». Об этом в интервью программе «Большая игра» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси © Sputnik/РИА Новости

«Очень похоже на киевский «майдан», — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нет сомнений, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере всего 20% от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый 7 марта законопроект об иноагентах вызвал протесты и беспорядки в Грузии, на акциях 7–8 марта задержали 133 человек. 10 марта участники протестов покинули территорию у здания парламента в Тбилиси с овациями после того, как депутаты проголосовали против законопроекта.

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