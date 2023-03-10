Москва, 10 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Акции протеста в Грузии напоминают киевский «майдан». Об этом в интервью программе «Большая игра» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Sputnik/РИА Новости Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

«Очень похоже на киевский «майдан», — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нет сомнений, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере всего 20% от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый 7 марта законопроект об иноагентах вызвал протесты и беспорядки в Грузии, на акциях 7–8 марта задержали 133 человек. 10 марта участники протестов покинули территорию у здания парламента в Тбилиси с овациями после того, как депутаты проголосовали против законопроекта.