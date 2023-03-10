Трамп назвал «охотой на ведьм» сообщения о вызове его в прокуратуру по делу о выплатах порноактрисе

Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Попыткой снять «ведущего кандидата от Республиканской партии» Соединённых Штатов и «охотой на ведьм» являются сообщения о вызове экс-президента США Дональда Трампа в прокуратуру для дачи показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом бывший американский лидер написал 9 марта на своей странице в собственной соцсети Truth Social.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трампа, он не совершал ничего плохого, у него никогда не было близких отношений с названной порноактрисой и он не желала таковых.

«Это политическая охота на ведьм, попытка убрать ведущего кандидата от Республиканской партии», — написал он.

Отметим, в 2018 году американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что перед выдвижением Трампа в качестве кандидата на пост президента США, его адвокат Майкл Коэн заплатил Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы она не сообщала о своих близких отношениях с будущим американским лидером.