Вашингтон, 10 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Попыткой снять «ведущего кандидата от Республиканской партии» Соединённых Штатов и «охотой на ведьм» являются сообщения о вызове экс-президента США Дональда Трампа в прокуратуру для дачи показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом бывший американский лидер написал 9 марта на своей странице в собственной соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, он не совершал ничего плохого, у него никогда не было близких отношений с названной порноактрисой и он не желала таковых.

«Это политическая охота на ведьм, попытка убрать ведущего кандидата от Республиканской партии», — написал он.

Отметим, в 2018 году американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что перед выдвижением Трампа в качестве кандидата на пост президента США его адвокат Майкл Коэн заплатил Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы она не сообщала о своих близких отношениях с будущим американским лидером.