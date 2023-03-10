«Страна. ua» соощила о применении америнкской «умной бомбы» JDAM под Артёмовском

Артемовск, , 14:35 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американскую «умную бомбу» JDAM под Артёмовском. О подрыве этого высокоточного снаряда 10 марта сообщает украинское издание «Страна. ua». JDAM-ER — это авиационный боеприпас c GPS-наведением. Перед пуском бомбы с самолёта-носителя загружаются данные о цели и бомба летит по заданным координатам.

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Видеокадры применения уже опубликованы в телеграм-каналах, пишут, что бомбу применили в районе Курдюмовки.

«Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи США для Украины войдут и высокоточные планирующие авиабомбы, однако достоверно не было известно, переданы они или нет. Теперь же мы наблюдаем результаты американской «поддержки», спонсирующей терроризм и нацизм», — информирует авторитетный телеграмм-канал readovka.

Комплекты высокоточного вооружения JDAM-ER планируют применять с помощью истребителей МиГ-29, Су-27 и, предположительно, фронтовых бомбардировщиков Су-24. Помимо сложностей с адаптацией электроники бомб к старым, советским системам, есть и другая трудность, отмечает в своем телеграм-канале 9 марта журналист Юрий Подоляка.

По его оценке, для нормального применения пилоты ВВС Украины будут вынуждены подниматься на высоты, на которых сейчас украинская авиация практически не летает. Максимальная дальность применения JDAM-ER составляет 80 км, однако это возможно лишь в одном случае — если боеприпас применяется с высоты 10—12 км. По мнению Юрия Подоляки, единственная возможность для лётчиков ВВС Украины применять JDAM-ER — делать «горку» непосредственно перед точкой сброса.

«В этом случае носитель умных бомб окажется в зоне поражения войсковых ЗРК «Тор-М2» или «Бук-М3», способных реагировать на появление воздушной цели гораздо быстрее, чем С-300 или С-400», — считает журналист. Примерно о том же самом ИА REGNUM сообщил ветеран Воздушно-космических сил России.

«Наши самолёты действуют свободно под защитой своих ПВО. Поэтому могут набирать необходимую высоту для пуска управляемых бомб — а это, напомню, около 15 км — спокойно. У украинских ВВС такой возможности нет — они стремятся летать пониже, чтобы не стать добычей истребителей или систем ПВО. Поэтому эффективность от применения JDAM-ER в разы падает. Так что сейчас преимущество точно на нашей стороне именно за счёт этого фактора, у них слишком мало самолётов, чтобы ими рисковать», — резюмировал эксперт.

Напомним, 10 марта ряд украинских СМИ, в частности, издание «Страна. ua» известили о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американскую «умную бомбу» JDAM под Артёмовском. Кадры взрыва опубликованы телеграм-каналами.