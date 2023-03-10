Вашингтон, 10 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Глава службы безопасности президента Украины Максим Донец был принят в США за двойника Владимира Зеленского. Об этом пишет 10 марта американское издание Newsweek.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Keystone Press Agency Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Максим Донец идет позади справа от Зеленского

Как отмечает издание, Максим Донец раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Поэтому, когда его назначили в 2019 году телохранителем Зеленского, в стране это вызвало некоторые опасения, что он является фигурой, близкой к миллиардеру Коломойскому.

«Донец ранее работал телохранителем у олигарха Игоря Коломойского, чье состояние и медиаимперия помогли Зеленскому добиться неожиданного успеха на выборах в 2019 году», — говорится в сообщении.

О Максиме Донце известно немного. Он родился в Кривом Роге, там же, где и Зеленский, у него есть жена и сын. Телохранитель очень предан Зеленскому, об этом Newsweek рассказала бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Во время визита на Украину в феврале 2023 года экс-премьера Бориса Джонсона именно Донец разрешил обоим политикам прогуляться по Киеву, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что «двойника» Владимира Зеленского заметили интернет-пользователи в сюжете польского издания Fakt, посвящённом визиту главы Белого дома Джо Байдена в Киев. Пользователи удивлялись появлению «второго Зеленского», пытаясь угадать, который из них настоящий.