Баку, 10 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В центральной части Баку, на улице Самеда Вургуна возле Бакинского государственного цирка 10 марта произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

«В полицию поступили данные, что три человека получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе также подтвердили в пресс-службе прокуратуры Азербайджана.

«Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности. Пожалуйста, дождитесь объявления официального органа», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным азербайджанских СМИ, возле Бакинского государственного цирка собралось большое количество правоохранителей.